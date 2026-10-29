Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турцию с 103-й годовщиной основания республики.
Соответствующее поздравление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
«По случаю 103-й годовщины основания Турецкой Республики 29 октября искренне поздравляем братский турецкий народ и государство», — говорится в публикации.
В МИД Азербайджана также почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и павших в борьбе за свободу и независимость страны.
«В этот знаменательный день с глубоким уважением чтим светлую память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. С Днем Республики, Турция!» — отмечается в сообщении.
29 Oktyabr – Türkiyə Respublikasının əsasının qoyulmasının 103-cü ildönümü münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik.
Bu əlamətdar gündə Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kamal Atatürkü, eləcə də ölkənin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik.
Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı mübarək olsun! 🇦🇿🇹🇷
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026