Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны наконец признали необходимость прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным для завершения войны в Украине.

«Дорогие друзья, аллилуйя! Весь мир и уже, наконец, Европа поняли, что, если мы хотим завершить войну в Украине, то должны говорить с российским президентом Путиным. Мы это говорим с самого начала войны, так что мы продвинулись немного далее, чем другие», – сказал Фицо в видеообращении к согражданам, опубликованном в Facebook.

По словам премьера, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар проинформировал его о заседании словацко-российской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в понедельник в Москве.

Фицо подчеркнул, что Братислава заинтересована в сотрудничестве с Россией во всех сферах, не затронутых санкциями Евросоюза. Отдельно он высказался за сохранение поставок российских нефти и газа в Европу.