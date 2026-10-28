Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейских представителей не пригласят на трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием России, Украины и США.

«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», – сказал Ушаков в интервью «Вестям».

Он подчеркнул, что стороны договорились лишь о возобновлении трехсторонних переговоров, в которых будут участвовать представители Москвы, Киева и Вашингтона. Участие европейских стран не предусмотрено.

По словам Ушакова, вопрос о присутствии европейцев не обсуждался и во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии.