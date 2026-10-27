Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал рискованными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если они могут расколоть единую позицию Европы. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Кристерссон рассказал, что узнал о телефонном разговоре премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с Путиным незадолго до его начала. На момент заявления шведский премьер еще не знал, о чем говорили участники беседы, и усомнился в ее результативности.

«На мой взгляд, все хотят мира (в Украине – ред.), кроме самого Путина. Я не возлагаю больших надежд на такого рода разговоры», — заявил он во время визита в Хельсинки.

Отвечая на вопрос о целесообразности переговоров с российским лидером, Кристерссон отметил, что все зависит от их результатов.

«Проводить переговоры, которые могут расколоть единую европейскую позицию, – это рискованно. Я вовсе не говорю, что они это сделали. Я еще не знаю, о чем шла речь во время этих переговоров», – подчеркнул глава шведского правительства.

По мнению Кристерссона, действия России на местах не свидетельствуют о готовности Москвы к миру.