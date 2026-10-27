Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал рискованными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если они могут расколоть единую позицию Европы. Об этом сообщает Dagens Nyheter.
Кристерссон рассказал, что узнал о телефонном разговоре премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с Путиным незадолго до его начала. На момент заявления шведский премьер еще не знал, о чем говорили участники беседы, и усомнился в ее результативности.
«На мой взгляд, все хотят мира (в Украине – ред.), кроме самого Путина. Я не возлагаю больших надежд на такого рода разговоры», — заявил он во время визита в Хельсинки.
Отвечая на вопрос о целесообразности переговоров с российским лидером, Кристерссон отметил, что все зависит от их результатов.
«Проводить переговоры, которые могут расколоть единую европейскую позицию, – это рискованно. Я вовсе не говорю, что они это сделали. Я еще не знаю, о чем шла речь во время этих переговоров», – подчеркнул глава шведского правительства.
По мнению Кристерссона, действия России на местах не свидетельствуют о готовности Москвы к миру.
«Переговоры, которые делают Россию более склонной к достойному миру на условиях Украины, – это, конечно, хорошо… По моему опыту, результаты, достигнутые до сих пор в результате немецких и французских переговоров, были очень скромными. А если посмотреть на то, что Россия делает на местах каждый день, то, на мой взгляд, нет ничего, что указывало бы на то, что они стремятся к миру – они стремятся к порабощению», – добавил он.