Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение лидеров Финляндии и Норвегии самостоятельно поговорить с президентом России Владимиром Путиным, так как данная инициатива не была согласована с другими европейскими странами. Об этом сообщает датский телеканал TV 2.

«Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен.

Она также усомнилась в том, что подобные контакты могут дать результат.

По мнению главы датского правительства, европейским странам следует координировать свои действия и выступать единым фронтом в диалоге с Москвой.

Двадцать седьмого октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. Как сообщили в Кремле, российский президент рассказал собеседникам о начале гуманитарной операции в Олешках при посредничестве США. Стороны также обсудили урегулирование российско-украинской войны, перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе.

В администрации президента Финляндии подчеркнули, что Стубб и Стёре выступали от имени своих стран, а не всей Европы. После разговора с Путиным лидеры Финляндии и Норвегии связались с президентом Украины Владимиром Зеленским.