Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с и. о. заместителя генерального секретаря ООН по Контртеррористическому управлению (UNOCT) Александром Зуевым планы расширения представительства UNOCT в Азербайджане, сообщает МИД.

На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН (UNOCT).

Отмечено значение VII Всемирного форума межкультурного диалога, проходящего в Баку 27-29 октября. Подчеркнуто, что форум является важной международной платформой для обсуждения глобальных вызовов современности, продвижения взаимопонимания между культурами и религиями, а также укрепления мира и безопасности.

Отмечена также значимость проводимого в Азербайджане Бакинского форума по безопасности для развития сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, укрепления доверия в области безопасности и расширения обмена опытом и информацией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о планах расширения представительства UNOCT в стране. Подчеркнуто, что это может внести вклад в укрепление институциональных основ сотрудничества между Азербайджаном и UNOCT и поддержку международных инициатив в сфере борьбы с терроризмом.

Отмечены вклад Азербайджана в борьбу с международным терроризмом и важность, придаваемая развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами в этой сфере.

Александр Зуев проинформировал о деятельности UNOCT, координации глобальных усилий по борьбе с терроризмом и основных направлениях сотрудничества с государствами-членами.

На встрече также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.