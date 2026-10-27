Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече подчеркивалась значимость проходящего в Баку VII Всемирного форума по межкультурному диалогу с точки зрения продвижения диалога между культурами, укрепления взаимного доверия и взаимопонимания, было высоко оценено участие генерального секретаря ОИС в мероприятии.

В то же время, третья Бакинская встреча руководителей антикоррупционных органов стран-членов ОИС, ведущих борьбу с коррупцией, была расценена как важная платформа для расширения сотрудничества в борьбе с коррупцией и обмена передовым опытом.

Подчеркивалось, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ОИС, отмечалось, что за 35-летний период членства в организации наша страна внесла важный вклад в повышение международной авторитетности и институциональных возможностей ОИС.

Была высоко оценена последовательная и принципиальная поддержка ОИС суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с проведением в Азербайджане в будущем году 16-й сессии Конференции Исламского саммита и председательством нашей страны в ОИС, обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и организацией.