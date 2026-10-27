Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи заявил о необходимости добиться выполнения условий, выдвинутых иранскими властями для прекращения войны и выхода из состояния «ни войны, ни мира».

Как сообщает иранское агентство SNN, об этом он заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майором Мохсеном Резаи.

В ходе встречи Хаменеи назвал Высший совет национальной безопасности ключевым центром координации управления государством. Он подчеркнул взаимосвязь четырех сфер — культуры, политики, экономики и безопасности, отметив необходимость учитывать влияние принимаемых решений на каждую из них.

По словам верховного лидера, для принятия обоснованных и устойчивых решений необходимо иметь четкую дорожную карту, охватывающую все этапы их реализации — от начала до завершения.

Среди других вопросов, обсуждавшихся на встрече, были укрепление национального единства и взаимного доверия между населением и властями, использование возможностей Конституции, в частности статьи 176, для содействия президенту и исполнительным органам в ускоренном решении проблем страны.

Особое внимание было уделено обеспечению национальной и региональной безопасности посредством управления Ормузским проливом, а также укреплению двусторонних отношений с соседними государствами на основе устойчивых и взаимных интересов.

Хаменеи заявил, что сопротивление иранского народа привело противника в затруднительное положение. Он подчеркнул необходимость активного и своевременного информирования населения для сохранения его участия в защите страны и государственного строя.

Верховный лидер также призвал добиваться обеспечения прав и интересов иранского народа и «фронта сопротивления» путем выполнения условий, выдвинутых руководством страны для прекращения войны и завершения ситуации «ни войны, ни мира».

В свою очередь, Мохсен Резаи представил доклад о положении дел в различных сферах и предпринимаемых мерах.

Он сообщил, что одним из направлений работы секретариата Высшего совета национальной безопасности является реализация стратегической политики Ирана, направленной на формирование региональных механизмов взаимодействия и порядка, основанного на внутренних возможностях стран региона.