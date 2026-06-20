Аэропорт Эдинбурга возобновил работу после временной эвакуации терминала, вызванной сообщением о возможном подозрительном предмете, передаёт Pa Media.

Инцидент произошёл в пятницу около 18:50 по местному времени, когда в здании терминала был обнаружен предмет, вызвавший опасения у служб безопасности. На место была направлена группа по разминированию (EOD), территория аэропорта была оцеплена, а часть помещений эвакуирована. Также временно перекрывались подъездные дороги.

После проверки специалисты заявили, что предмет был обезврежен, а угрозы безопасности не выявлено. Полиция Шотландии уточнила, что инцидент не рассматривается как подозрительный.

Аэропорт сообщил о возобновлении работы ранним утром в субботу, однако предупредил о последствиях для расписания рейсов. У терминала образовались длинные очереди, часть из которых выходила за пределы здания.

Администрация аэропорта отметила, что инцидент повлияет на работу в течение дня, а персонал пытается как можно быстрее восстановить нормальный режим обслуживания пассажиров. Путешественников попросили уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.