Азербайджан раскритиковал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «В.Т. и другие против Азербайджана», назвав его необоснованным и предвзятым.

Соответствующее заявление распространил уполномоченный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров.

В документе отмечается, что решение ЕСПЧ от 18 июня 2026 года было принято без всестороннего изучения всех обстоятельств дела и без опоры на достаточные и достоверные доказательства.

Особую критику азербайджанской стороны вызвало использование в тексте решения терминологии, которая противоречит суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что упоминания так называемой «НКР» и различных ее структур создают видимость легитимности непризнанного сепаратистского образования.

Аскеров также указал на противоречие между новым решением и ранее вынесенным вердиктом ЕСПЧ по делу «Чирагов и другие против Армении», в котором суд отметил наличие фактического контроля Армении над оккупированными территориями Азербайджана.

Несмотря на это, в последнем решении данные территории представлены как «НКР», что с правовой точки зрения выглядит противоречиво.

Азербайджанская сторона также обратила внимание на то, что при рассмотрении дела не были исследованы причины прохождения военной службы на территории Азербайджана военнослужащим, являвшимся гражданином Армении, а также не был должным образом учтен тот факт, что материалы по делу были представлены армянской стороной.

В заявлении отмечается, что решение суда основано на односторонней оценке фактов, при которой предпочтение было отдано материалам, представленным Арменией, тогда как позиция Азербайджана не получила надлежащего отражения.

Отдельной критике подверглась часть решения, касающаяся компенсации. По мнению азербайджанской стороны, суд отошел от собственной сложившейся практики и ранее сформированных прецедентов, что вызывает вопросы относительно объективности принятого решения.

Чингиз Аскеров подчеркнул, что Азербайджан категорически отвергает выводы, содержащиеся в постановлении ЕСПЧ, и намерен рассмотреть все возможные правовые и процессуальные механизмы реагирования на данное решение.