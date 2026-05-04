В Насиминском районе столицы совершена кража из частной клиники.

Как сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана, из медицинского центра в полицию поступило обращение о хищении 5000 манатов из кассы.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 29-летнюю Л. Мамедову, подозреваемую в совершении преступления. В ходе расследования выяснилось, что она, работая кассиром в клинике, в разное время по частям присваивала денежные средства.

По факту продолжается расследование.