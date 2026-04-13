Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала победу партии «Тиса» оппозиционера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии.

«Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию», — написала она в соцсети X, оставив записи на английском и на венгерском.

По ее словам, Венгрия возвращается на свой европейский путь, а ЕС становится сильнее.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Мадьяра в телефонном разговоре:

«Ало, Петер? Я так рад. Я даже думаю, что рад больше, чем ты», — сказал Туск.

У Польши и нового правительства Венгрии будут исключительно хорошие отношения, отметил Туск.

«Я только что говорил с Петером Мадьяром, поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву, так как он уже давно указал на Варшаву, как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными», — цитирует его Polsatnews.

Как указал премьер-министр Польши, результат парламентских выборов в Венгрии продемонстрировал, что в политике нет ничего постоянного.