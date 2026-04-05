Британский военный корабль, находящийся в Восточном Средиземноморье, подвергся обстрелу с территории Ливана, утверждает 14-й канал израильского телевидения.

Согласно его сведениям, противокорабельную ракету в его сторону запустили отряды шиитской организации «Хезболла».

По версии 14-го канала, в «Хезболла» приняли британский корабль, находившийся примерно в 70 морских милях от берегов Ливана, за израильский, поэтому решили обстрелять его.

По предварительным оценкам израильской стороны, ракета смогла причинить кораблю ущерб, отмечает телеканал.