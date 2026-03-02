Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и призвали к деэскалации.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора министров.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу последней военной эскалации в регионе Ближнего Востока, роста напряженности в сфере безопасности и возможных последствий происходящего.

Министры выразили серьезную обеспокоенность стремительным изменением ситуации, подчеркнув, что дальнейшее усиление напряженности может привести к нежелательным последствиям для региональной стабильности и безопасности.

Главы ведомств подчеркнули необходимость срочных мер по деэскалации и важность сохранения открытых дипломатических каналов.

Кроме того, особое внимание было уделено необходимости соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права, а также защите гражданского населения и инфраструктуры.