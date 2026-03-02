Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе, росте напряжённости на Ближнем Востоке и рисках для безопасности.

Стороны подчеркнули недопустимость распространения региональной эскалации на более широкую географию и отметили важность урегулирования вопросов дипломатическим путём на основе норм и принципов международного права.

Министры подчеркнули значимость сохранения стабильности и безопасности в регионе, особо отметив, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей.

Было отмечено, что стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией приобретают ещё большую значимость на фоне существующих вызовов, и подчёркнуто, что две братские страны продолжат тесную координацию.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.