В Бахрейне среди граждан Азербайджана раненых и пострадавших нет. Об этом Minval сообщили представители диаспоры, отметив, что в настоящее время ситуация остается нестабильной, однако случаев травм или ущерба зафиксировано не было.

Подчеркивается, что существующие тесные дипломатические отношения между Бахрейном и Азербайджаном, основанные на принципах взаимного уважения, играют важную роль в обеспечении безопасности граждан в кризисных условиях.

Правительство Бахрейна поддерживает постоянный контакт со всеми дипломатическими миссиями, в том числе с официальными представителями Азербайджана, и регулярно доводит до них актуальные инструкции по безопасности. В настоящее время положение азербайджанцев, находящихся в Бахрейне, полностью контролируется. Они соблюдают рекомендации местных властей — остаются дома либо находятся в специально определённых безопасных зонах, следуя призывам «оставаться дома» и при необходимости обращаться в укрытия, отметили в представительстве диаспоры.