В Азербайджане зафиксирован резкий рост случаев ввоза почтовыми отправлениями продукции, содержащей вещества с ограниченным оборотом или полностью запрещенные. Как сообщает Государственный таможенный комитет, особую обеспокоенность вызывают заказываемые через интернет чаи и кофе для похудения, лекарственные препараты и биологически активные добавки.

По данным ведомства, если в 2023 году было выявлено 13 подобных фактов, в 2024 году — 9, то в 2025 году их число выросло до 99. В составе изъятой продукции обнаружены вещества с ограниченным оборотом, в том числе сибутрамин, прегабалин, габапентин и другие сильнодействующие компоненты.

В комитете отметили, что граждане зачастую приобретают такие товары через онлайн-платформы, не располагая информацией об их составе. Нередко продукция, декларируемая как предназначенная «для личного пользования», впоследствии реализуется в коммерческих целях.

В ГТК подчеркнули, что покупка и использование подобных средств без назначения врача может представлять угрозу для здоровья, а их заказ из неизвестных источников, в том числе через социальные сети и зарубежные интернет-платформы, а также ввоз без надлежащего декларирования влечет за собой уголовную ответственность.