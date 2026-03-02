Министерство иностранных дел Саудовской Аравии направило срочное уведомление дипломатическим миссиям, аккредитованным при Королевстве, в связи с текущей ситуацией в регионе, сообщает Minval Politika.

В документе говорится, что на фоне происходящих событий ряд представительств обратился с просьбой содействовать въезду их граждан из соседних стран через территорию Саудовской Аравии для последующего возвращения на родину.

В МИД сообщили, что готовы выдавать экстренные въездные визы при условии предоставления списков граждан с указанием персональных данных, паспортной информации и маршрутов прибытия.

Ведомство подчеркнуло, что мера носит оперативный характер и направлена на содействие безопасному возвращению иностранных граждан.