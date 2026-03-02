Военные Соединенных Штатов не стремились ликвидировать руководство Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Целью не была смена власти в республике, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в разговоре с членом Конгресса Майком Тёрнером.

«Он сказал предельно ясно: «Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству», — сказал конгрессмен в интервью телеканалу CBS News. По словам Тёрнера, «крайне важно» понимать, что США «не стремились к смене режима». США наносят удары по иранским военным целям, заверил он.