В соответствии с кризисным положением, посольства и генеральные консульства Азербайджана в регионе продолжают работу в усиленном режиме.

Об этом сказал глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в комментарии о ситуации с гражданами Азербайджана в условиях военной эскалации в регионе.

«В соответствии с обращениями наших граждан, дипломатические представительства оказывают соответствующую поддержку.

На данный момент только один наш гражданин получил травму. Дипломатическое представительство оказывает ему необходимую помощь, и его состояние удовлетворительно.

Что касается эвакуации граждан, в настоящее время, согласно опубликованному МИДом предупреждению о поездках, граждане Азербайджана на территории Ирана покидают страну через сухопутные границы с Азербайджаном и Турцией, в зависимости от места их пребывания.

В настоящее время мы призываем наших граждан в регионе внимательно следить за ситуацией с безопасностью, соблюдать указания и рекомендации местных властей, избегать массовых скоплений людей и усилить меры личной безопасности», — отмечается в заявлении.