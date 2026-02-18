Калининград может стать первой целью Североатлантического альянса в случае конфликта НАТО с Россией, считает бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, если Россия нападет на любую страну НАТО, альянсу необходимо быстро восстановить контроль над ситуацией, при этом не обязательно ограничиваться регионом атаки.

«Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро», — приводит Welt слова Ходжеса.

Он добавил, что в случае конфликта с Москвой Запад может применить кибератаки и радиоэлектронную борьбу для нейтрализации значительного числа вооружений, особенно систем ПВО и дальнобойных комплексов. После этого могут быть нанесены удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде.