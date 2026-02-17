Жители Украины не примут мирное соглашение, которое будет предусматривать вывод ВСУ из Донецкой области и передачу региона России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]», — отметил он. По словам Зеленского, украинцы не понимают, почему от них требуют уступить дополнительные территории: «Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля».

В то же время президент Украины считает, что общество могло бы поддержать соглашение, предусматривающее заморозку линии фронта в Донбассе. По его мнению, если в документе будет закреплено положение о соблюдении существующей линии соприкосновения, то такое решение может получить поддержку на референдуме.

Зеленский сообщил, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер говорили ему о желании России завершить войну и советовали скорректировать позицию перед переговорами в Женеве. Президент Украины отметил, что оценивает ситуацию более пессимистично и призвал американскую сторону не пытаться навязать украинцам мир, который они сочтут «неудачной историей».

Он также назвал «несправедливым» тот факт, что президент США Дональд Трамп публично призывает к уступкам именно Украину, а не Россию. По мнению Зеленского, Трампу, возможно, проще оказывать давление на Киев, чем на Москву, однако он выразил надежду, что это лишь тактический ход.

При этом Зеленский поблагодарил Трампа за усилия по завершению войны и отметил, что в его личных переговорах с Уиткоффом и Кушнером не ощущается того давления, которое США публично оказывают на Украину.

Президент также подчеркнул, что наилучшим способом добиться прорыва по территориальному вопросу может стать его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский поручил команде в Женеве проработать этот вопрос и организовать переговоры.