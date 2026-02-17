Представители Италии, Германии, Франции и Великобритании находятся в Женеве, где проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию в Украине.

Как сообщили журналистам дипломатические источники в Италии, в кулуарах планируется встреча советников по национальной безопасности украинской и американской делегаций.

Отмечается, что представители указанных европейских стран присутствуют и наблюдают за переговорной сессией в Женеве после двух предыдущих раундов, которые состоялись в Абу-Даби.

Отметим, что трехсторонние переговоры по Украине продолжаются уже более четырех часов.