Соединенные Штаты, вероятно, являются «единственной страной на земле», которая может заставить представителей Украины и России сесть за стол переговоров о завершении войны в Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Будапеште.

«Я здесь не для того, чтобы кого-то обидеть, но Организация Объединенных Наций не смогла этого сделать. Нет другой страны в Европе, которая смогла бы это сделать», — подчеркнул Рубио, слова которого приводит The Guardian.

Он добавил, что США не стремятся навязывать никому соглашение о завершении войны. «Мы не пытаемся заставить кого-то заключить соглашение, которое они не хотят заключать. Мы просто хотим им помочь, потому что считаем, что эта война, которая является невероятно разрушительной, должна закончиться», — отметил госсекретарь.

Рубио также сказал, что президент США Дональд Трамп потратил «огромное количество времени и политического капитала», чтобы положить конец войне.