Переизбрание Виктора Орбана на пост премьер-министра Венгрии отвечает национальным интересам США. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время визита в Будапешт.

Выступая на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном, Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп будет готов оказать Венгрии поддержку в случае финансовых трудностей.

Заявления прозвучали на фоне завершающей стадии предвыборной кампании в Венгрии. Рубио дал понять, что Трамп заинтересован в успехе Орбана и рассматривает его переизбрание как соответствующее интересам Вашингтона.

«Я могу с уверенностью сказать вам, что президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех — это наш успех», — заявил госсекретарь. Его слова приводит Bloomberg.

Ранее Орбан после визита в Белый дом сообщал, что получил от президента США предложение о так называемом «финансовом щите». Комментарии Рубио стали самым явным подтверждением готовности США предоставить такую помощь в случае необходимости.