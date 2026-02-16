В Ростовской области России мигранты с 1 апреля по 31 декабря 2026 года не смогут работать курьерами, продавцами продуктов, напитков и табака оптом и в розницу. Кроме того, им запретят участвовать в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, а также почтовой связи, следует из указа губернатора региона от 11 февраля.

С 1 марта мигрантам также запретят продавать драгоценные металлы и участвовать в деятельности фитнес-центров, пишут СМИ.

По словам юриста, запрет коснется только тех мигрантов, которые работают по патентам. Граждане стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) под ограничения не попадут.

Патенты обязаны получать граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В 2025 году приток мигрантов в Ростовскую область вырос более чем на 5% относительно 2024 года. Основная доля прибывающих иностранцев — трудовые мигранты.