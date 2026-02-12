Подписание «Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и США» внесет важный вклад в развитие сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Об этом было заявлено в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

На встрече были отмечены успешные связи Азербайджана с Израилем и США в различных областях, включая энергетический сектор. Подчеркнуто, что подписание хартии укрепит сотрудничество в нефтегазовой отрасли.

Состоялся обмен мнениями о совместных проектах SOCAR с американскими компаниями. Также обсуждались проекты в Израиле: в 2025 году SOCAR приобрела 10%-ю долю в газовом месторождении «Тамар» и получила лицензию на бурение на участке месторождения «Левиафан» совместно с BP и израильской компанией NewMed.

Кроме того, стороны обсудили вопросы энергетического перехода, цифровизации, развития человеческого капитала и другие направления взаимного интереса.