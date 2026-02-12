Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН / UNFCCC) Саймон Стилл выразил благодарность Азербайджану, сообщает АПА.

Выступая на пресс-конференции в Стамбуле в рамках подготовки к COP31, Стилл отметил вклад Бразилии, председательствующей на COP30, и Азербайджана, председательствовавшего на COP29.

«Очевидно, что COP31, который пройдет в Анталье, состоится в чрезвычайный период. Мы находимся в условиях нового глобального беспорядка, периода нестабильности и недоверия, демонстрации силы и торговых войн. Понимание международного сотрудничества находится под угрозой. Однако климатические действия могут принести стабильность в нестабильный мир», — подчеркнул исполнительный секретарь.

Он добавил, ччто конференция СOP29 в Баку запомнилась принятием важных решений, и это неоспоримый факт: «Ежегодное финансовое обязательство для развивающихся стран было увеличено со 100 миллиардов долларов до 300 миллиардов долларов. Таким образом, объём выделяемых средств в этой сфере был утроен. Известно, что развивающиеся страны сталкиваются с серьёзными трудностями в борьбе с климатическим кризисом. Существует большая потребность в финансовой и технологической поддержке как в сфере адаптационных мер, так и в направлении сокращения выбросов. Принятые решения направлены именно на устранение этого разрыва и формирование более справедливой системы климатического финансирования. Я считаю, что начатые в Баку консультации продолжатся в этом году в Анталье и будут строиться на ранее согласованной дорожной карте в размере 1,3 триллиона», — сказал он.