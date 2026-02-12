Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского, Олег Жириновский (Эйдельштейн), попытался попасть на «Жириновские чтения» в МГИМО, посвящённые наследию политика, но получил отказ. Мероприятие проходило на закрытой площадке Международного научно-экспертного форума, сообщает «Лайф».

Организаторы заранее объявили строгую регистрацию, и фамилии Олега в списках не оказалось. На входе мужчину развернули, однако он агрессивно требовал пропустить его, упоминал родство с основателем ЛДПР, вызывал лидера партии Леонида Слуцкого и оскорблял организаторов, называя их «стервятниками» и «тварями».

Приехавший наряд Росгвардии успокоил нарушителя, и вместе с сотрудниками Олег покинул здание. Задерживать его не стали.