Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с послом Венгрии Тамашем Йожефом Тормой, сообщает Минэнерго.

Будапешт выразил интерес к сотрудничеству с Баку в восстановлении освобожденных территорий и развитии «зеленой» энергетики. Стороны подчеркнули важную роль энергетики в развитии двусторонних отношений и отметили вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Венгрии и диверсификацию её источников энергоснабжения.

Была выражена удовлетворенность сотрудничеством в сфере газоснабжения, а также взаимодействием с компаниями MOL Group и MVM в нефтегазовой отрасли Азербайджана. Присоединение MVM к совместному предприятию по проекту солнечной электростанции «Шафаг» расценено как шаг к расширению партнёрства.

Также обсудили реализацию проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа», а также предстоящие заседания министров Консультативных советов по Южному газовому коридору и по зеленой энергетике.