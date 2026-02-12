По меньшей мере 31 город на западе Франции пострадал от урагана «Нильс», сообщает газета Ouest-France.

Спасатели проводят эвакуацию жителей затопленных районов. Из-за падения деревьев при штормовом ветре с порывами до 50 м/с нарушено транспортное сообщение. На автостраде в департаменте Ланды погиб водитель грузовика.

Количество домов без электроэнергии достигло 900 тыс. Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о парализации движения поездов на юге страны. В Тулузе, столице региона Окситания, все поезда отменены.

Региональная префектура подчеркнула, что восстановление подачи электричества займёт несколько дней. Для ликвидации последствий мобилизованы сотни спасателей.

Министр экономики и финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Франции Ролан Лескюр пообещал государственную поддержку регионам.

