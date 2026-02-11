Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что при урегулировании конфликта в Украине Россию следует обязать ограничить численность армии и военные расходы. Об этом она сказала в интервью Yle во время визита в Финляндию.

«Сейчас на переговорах обсуждается ограничение украинской армии. Но проблема не в Украине, а в российской армии», — подчеркнула Каллас, ранее возглавлявшая правительство Эстонии. Она добавила, что условия мира должны выдвигаться России, а не Украине, и среди возможных уступок может быть возвращение детей, вывезенных Россией.

С начала войны президент РФ Владимир Путин трижды увеличивал численность ВС РФ: в августе 2022 года — на 137 тыс., в декабре 2023-го — на 170 тыс., и в декабре 2024-го — на 180 тыс., доведя численность до 1,5 млн. До войны российская армия насчитывала чуть более 1 млн человек, украинская — около 250 тыс.; сейчас в ВСУ служат 880 тыс. бойцов.