США практически прекратили военную поддержку Украины, при этом общий объём помощи Киеву в 2025 году оставался стабильным, благодаря демонстрации силы со стороны европейских стран, прежде всего Германии. Об этом говорится в докладе «Поддержка Украины» Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), сообщает Euronews.

В то время как США сократили свои взносы на 99 %, европейские страны заметно увеличили их и в значительной степени компенсировали сокращение общего объёма. В 2022-2024 годах европейская военная помощь выросла на 67 % выше среднего показателя, невоенная — на 59 %. Военная помощь теперь поступает только от нескольких стран, в основном Северной Европы, в то время как финансовая помощь предоставляется в основном институтами ЕС.

Согласно данным Кильского института, в 2025 году европейские страны предоставили военную помощь на сумму в 29 миллиардов евро. В период с 2022 по 2024 год этот показатель составлял в среднем 17-18 миллиардов евро в год, что соответствует увеличению на две трети. Финансовая и гуманитарная помощь также значительно выросла: примерно на 59 % по сравнению со средним показателем предыдущих лет. В 2025 году через институты Евросоюза было предоставлено до 35,1 миллиарда евро. Это соответствует 89 % европейской финансовой и гуманитарной помощи, объём которой составил около 39 миллиардов евро.

Среди европейских стран Германия была крупнейшим государством-донором в 2025 году. Согласно исследованию, немецкое правительство выделило около 9 миллиардов евро военной помощи, что соответствует увеличению на 130 % по сравнению со средним показателем за период с 2022 по 2024 годы.

В пересчете на валовой внутренний продукт, вклад Германии составил от 0,15 до 0,25 % экономического производства. Германия также внесла около 600 миллионов евро в инициативу НАТО PURL, в рамках которой страны-доноры финансируют поставки оружия из американских запасов для Украины (общий объем за 2025 год: около 3,7 миллиарда евро).

Из другого пакета военной помощи Германии от мая 2025 года на общую сумму 5 миллиардов евро 400 миллионов евро также поступили непосредственно в украинскую оборонную промышленность, в том числе на производство беспилотников и систем оружия дальнего радиуса действия.

Немецкая помощь Украине вырастет до 11,5 миллиарда евро в 2026 году

Правительство Германии хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующем году. Согласно документу, представленному Министерством финансов для окончательного обсуждения в Бундестаге, соответствующий бюджет на 2026 год должен вырасти до 11,55 миллиарда евро, что на три миллиарда больше, чем ранее предусматривалось в правительственном проекте.

По данным правительственных кругов, дополнительные средства предназначены, в частности, для закупки артиллерии, беспилотников и бронетехники. Также будет профинансирована замена двух систем ПВО Patriot.

«Увеличение европейской военной помощи в 2025 году свидетельствует о растущем неравенстве: всего несколько стран вносят все больший и больший вклад», — отметил Кристоф Требеш, руководитель трекера поддержки Украины в IfW Kiel.

Помимо Германии, в 2025 году среди основных сторонников военной помощи Киеву были: Великобритания (она внесла 5,4 миллиарда евро), Швеция (3,7 миллиарда), Норвегия (3,6 миллиарда) и Дания(2,6 миллиарда евро). Это ясно показывает, что поддержка ложится на плечи лишь нескольких европейских стран.

Исследование также указывает на различия внутри Европы: государства Северной Европы предоставили в 2025 году около трети европейской военной помощи Украине, хотя на их долю приходится всего 8 % экономического производства 31 страны-донора, участвовавшей в исследовании. При этом страны Южной Европы предоставили около 3 % военной помощи, хотя их доля в совокупном ВВП составляет около 19 %.

В целом анализ Кильского института показывает, что европейские страны значительно увеличили военную поддержку Киеву в 2025 году и таким образом вносят существенный вклад в то, чтобы международная помощь оставалась стабильной. Финансирование распределяется по нескольким странам, причём некоторые государства, с точки зрения экономической мощи или абсолютных сумм, вносят особенно большой вклад, например Дания и Швеция.