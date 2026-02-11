Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его некорректно называть «олигархом». В публикации в X бизнесмен отметил, что те, кто употребляет этот термин по отношению к нему, просто не понимают его истинного значения.

«Если бы я был близок к каким-либо властям, а не противостоял их постоянным попыткам ограничить свободу, я бы добился в десять раз большего успеха. Всё, чего я достиг, — вопреки правительствам, а не благодаря им», — подчеркнул Дуров.

Ранее, 5 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес говорил о «техноолигархах», которые с помощью алгоритмов создают угрозу для демократии. Дуров в свою очередь раскритиковал меры испанских властей по усилению цифрового контроля и допустил, что страна рискует превратиться в «государство тотальной слежки».