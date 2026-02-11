Авиакомпания Turkish Airlines планирует выполнять до 14 рейсов в неделю из Стамбула в Ереван и обратно с июня 2026 года, сообщили в пресс-службе ереванского аэропорта «Звартноц».

Отмечается, что перевозчик начнет ежедневные рейсы с 11 марта, с 14 мая планируется увеличить количество полетов до 10 в неделю, а с 15 июня их число достигнет 14.

Напомним, что о планируемых авиаперевозках еще в декабре 2025 года сообщал спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч, называя это «еще одним шагом вперед».