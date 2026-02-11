Самым утомительным периодом в жизни человека учёные считают возраст после 40 лет. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на профессора анатомии Бристольского университета Мишель Спир.

По её словам, в среднем возрасте возникает «несоответствие между биологией и нагрузкой»: организм всё ещё способен вырабатывать энергию, но делает это менее эффективно, тогда как требования — карьера, семья, стресс — достигают пика. После 40 лет снижается мышечная масса, ухудшается сон, повышается чувствительность к стрессу. У женщин дополнительным фактором становятся гормональные изменения в период пременопаузы.

В молодости тело быстрее восстанавливается и легче переносит недосып и нагрузки.

При этом учёные подчёркивают: спад энергии носит временный характер. После 60 лет у многих людей состояние стабилизируется благодаря снижению стресса и более спокойному образу жизни. Регулярный сон, силовые тренировки и полноценное питание помогают поддерживать энергичность в любом возрасте.