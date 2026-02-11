Иран готов к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

«Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к ядерному оружию, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке», — сказал он.

По словам иранского лидера, США и Европа возвели высокую стену недоверия по отношению к собственным же заявлениям, что не позволяет диалогу по иранской ядерной программе достичь результата.