Более половины британцев считают, что премьер-министр Кир Стармер должен уйти в отставку после назначения Питера Мандельсона послом в США. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса издания Politico и исследовательской компании Public First. Согласно опросу, около 52% респондентов выступили за уход премьера, ещё 19% считают, что он должен остаться, но его советники — покинуть пост.

Стармер заявил, что не покинет пост, несмотря на критику и скандал, связанный с Мандельсоном, который ранее дружил с осуждённым за педофилию финансистом Джеффри Эпштейном. После возмущения общественности Мандельсон был отстранён, против него начато расследование.

На фоне скандала в отставку подали глава аппарата премьера Морган Максуини и директор по связям с общественностью Тим Аллан, предложившие кандидатуру Мандельсона.