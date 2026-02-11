Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произвел кадровые перестановки в правительстве, освободив от должностей министров внутренних дел и юстиции. Соответствующие указы опубликованы в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.

Согласно документам, пост главы МВД занял губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи. Он сменил Али Ерликая, ранее руководившего ведомством.

Другим указом президента Турции генеральный прокурор Стамбула Акын Гюрлек назначен министром юстиции. На этой должности он сменил Йылмаза Тунчу.