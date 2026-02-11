Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о проведении президентских выборов и референдума по мирному соглашению, пишет Financial Times. По данным издания, Киев начал подготовку к голосованию под давлением Вашингтона.

Если выборы не состоятся до 15 мая, Украина рискует лишиться гарантий безопасности со стороны США.

Администрация президента США Дональда Трампа требует не только выборов, но и выполнения всего пакета мирных договорённостей, включая возможный вывод ВСУ из Донбасса. При этом реализация плана зависит от договорённостей Москвы и Киева по территориальному вопросу.