Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Азербайджана генераторы и другое необходимое оборудование. Об этом сообщило посольство Украины в Азербайджане в социальной сети Facebook. Передача была осуществлена при участии главы ГСЧС Андрея Даника и посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

По словам дипломата, помощь была предоставлена в рамках глобальной акции министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги «Тепло для Украины» и стала очередным проявлением солидарности с Украиной в трудный период.

Андрей Даник выразил благодарность народу и правительству Азербайджана за поддержку, оказанную Украине в условиях полномасштабной войны.

«Искренне благодарим за эту своевременную и необходимую помощь. Предоставленное оборудование имеет чрезвычайно важное значение для ежедневной работы наших спасателей и поможет еще эффективнее защищать жизнь и безопасность граждан», — отметил глава службы.

Стороны также обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества Украины и Азербайджана в сфере гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации.

