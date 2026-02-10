Украина в конце 2025 года фактически начала расформирование Интернационального легиона, созданного вскоре после начала полномасштабной войны. Иностранных бойцов переводят в штурмовые подразделения регулярной армии, выполняющие наиболее опасные задачи, пишет Le Monde.

По данным издания, о решении Генштаба сообщили 31 декабря. 2-й батальон получил отсрочку до 15 февраля, однако его военнослужащих уже направляют в 253-й штурмовой полк 129-й бригады теробороны.

Для многих легионеров перевод стал неожиданным. Датчанин с позывным «Викинг» рассказал: «Это был шок. Нам сказали: «Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день»». По его словам, условия службы ухудшились, бойцы деморализованы.

Точная численность иностранцев не раскрывается. Известно, что с 2022 года контракты подписали несколько тысяч добровольцев, но высокой остается текучесть кадров.

Часть военных готова продолжить службу, другие думают об увольнении.