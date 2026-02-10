Европейский Союз изучает возможности привлечения нового финансирования обороны после того, как существующая кредитная программа SAFE на 150 млрд евро оказалась крайне востребованной, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку Европейская комиссия продолжает распределять средства в рамках действующей программы SAFE. При этом ожидается, что в фонде останется несколько миллиардов евро из-за различий между запросами стран и окончательными контрактами.

После того как текущие средства будут исчерпаны этой весной, Еврокомиссия проведёт анализ процесса и оценит целесообразность нового раунда финансирования, который потенциально может включать вторую кредитную программу, отметили источники.