В январе добыча нефти в России без учёта конденсата снизилась еще на 46 тысяч баррелей, достигнув 9,28 миллиона баррелей в сутки. Это третий месяц подряд, когда объёмы добычи падают, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

Сейчас добыча почти на 300 тысяч баррелей в сутки ниже, чем позволяли бы квоты ОПЕК+. Российские власти не публикуют официальные данные по добыче, поэтому СМИ опираются на сведения экспертов.

Одновременно растут объёмы нефти, хранящейся на танкерах в море. Давление со стороны США осложняет поиск покупателей и ведёт к увеличению скидок на партии. К началу февраля на судах накопилось 143 миллиона баррелей — это примерно двухнедельная добыча страны.

Дополнительным ударом может стать снижение отгрузок в Индию весной после подписания торгового соглашения с США, предусматривающего уменьшение пошлин.