Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси. Об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере искусственного интеллекта.

«В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий», — написал Набиев.