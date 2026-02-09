Председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящего в состав AZCON Holding, Ровшан Рустамов встретился с председателем правления АО «Узбекские железные дороги» Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО «Грузинские железные дороги» Лашей Абашидзе.

Об этом сообщили в АЖД.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере между тремя странами, включая перспективы более эффективной организации грузоперевозок из Центральной Азии в направлении Европы по Среднему коридору.

Также было подчеркнуто, что для увеличения объемов перевозок по этому коридору и привлечения новых грузов важно расширять применение цифровых решений.