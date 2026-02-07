Заведующий отделом экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров представил коллективу Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог (AAYDA) Вусала Насирли, накануне назначенного главой государства на должность председателя правления агентства.

Согласно информации, Амиров отметил, что масштабные реформы, проводимые в стране под руководством президента Ильхама Алиева, охватывают все сферы, а достигнутые результаты в области дорожной инфраструктуры имеют особое значение.

Он подчеркнул, что деятельность Агентства находится под постоянным вниманием главы государства, проинформировал об основных задачах, стоящих перед структурой, и данных в этом направлении поручениях, выразив уверенность в их успешной реализации.

Также Амиров пожелал новоназначенному председателю и коллективу успехов в дальнейшей деятельности.

Насирли, в свою очередь, высоко оценил оказанное ему доверие и заявил, что приложит все усилия для достойной реализации поставленных целей по развитию дорожного хозяйства, повышению качества инфраструктурных проектов и продолжению реформ в данной сфере.