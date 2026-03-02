Азербайджан и британская компания BP обсудили совместные инициативы в сфере зеленой энергетики. Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Министр сообщил, что с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом были рассмотрены направления деятельности, стоящие на повестке сотрудничества с компанией.

Он отметил, что также были проведены обсуждения относительно повышения эффективности совместных проектов с компанией, совершенствования рабочих процессов в соответствии с глобальными отраслевыми стандартами, декарбонизации нефтегазовых операций и применения инновационных методов.