В школе №153 Красноярска ученица восьмого класса устроила пожар и атаковала одноклассников молотком, пострадали пять школьников и учитель. Трое детей с ожогами были доставлены в больницу, двое получили травмы от ударов.

По данным МВД, девочка бросила в кабинет горящую тряпку, а затем ударила нескольких школьников «предметом, похожим на молоток». Mash сообщает, что сначала она подожгла крышку унитаза, а потом облила одноклассников бензином.

Телеграм-каналы пишут, что школьница заранее предупреждала о нападении в мессенджерах, но её слова не восприняли всерьёз. Одноклассники описывают её как тихую и спокойную, которая часто подвергалась насмешкам и буллингу.

За последний месяц в российских школах было несколько подобных случаев: 3 февраля в том же крае семиклассница ранила ножом ученицу и атаковала учительницу.