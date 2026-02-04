Рост российской экономики по итогам 2025 года составил 1%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, прошедшем во вторник в Кремле.

Глава государства отметил, что текущие показатели заметно ниже динамики предыдущих лет. По его словам, в 2023 и 2024 годах экономика демонстрировала рост на уровне 4,1% и 4,3% соответственно.

Путин назвал замедление «рукотворным», связав его с мерами по сдерживанию инфляции. Согласно официальной статистике, инфляция по итогам года снизилась до 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее. При этом президент признал, что в начале текущего года рост цен вновь ускорился. После повышения НДС недельная инфляция достигла максимума с 2022 года, а годовой показатель вырос до 6,4%, следует из данных Росстата.

Президент подчеркнул, что правительство и Центробанк считают этот период краткосрочным. Основной задачей он назвал восстановление темпов экономического роста. Для этого, по его словам, запущен план структурных преобразований, предусматривающий улучшение делового климата, рост инвестиций и повышение производительности труда.

«Прошу выполнять его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году», — заявил Путин.